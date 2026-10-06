Зарезал подругу жены и скрылся: убийство на юго-западе Москвы
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На юго-западе Москвы произошло убийство: мужчина зарезал подругу жены и скрылся, об этом сообщает РЕН ТВ.
Тело 51-летней женщины с ножевым ранением обнаружили в квартире на Литовском бульваре.
По предварительным данным, смертельный удар ей нанес 51-летний супруг ее подруги. После совершения преступления мужчина скрылся.
Столичный СК возбудил уголовное дело об убийстве. В настоящее время предполагаемого преступника разыскивают.
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