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Зарезал подругу жены и скрылся: убийство на юго-западе Москвы

Происшествия

Фото - © Медиасток.рф

На юго-западе Москвы произошло убийство: мужчина зарезал подругу жены и скрылся, об этом сообщает РЕН ТВ.

Тело 51-летней женщины с ножевым ранением обнаружили в квартире на Литовском бульваре.

По предварительным данным, смертельный удар ей нанес 51-летний супруг ее подруги. После совершения преступления мужчина скрылся.

Столичный СК возбудил уголовное дело об убийстве. В настоящее время предполагаемого преступника разыскивают.

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