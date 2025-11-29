Заразили и выкинули: москвичка обвинила столичную инфекционку в болезни матери

Жительница Москвы обвинила сотрудников инфекционной больницы в том, что они заразили ее пожилую мать вирусом, а затем выписали еще больной. После выписки дочь пациентки обнаружила в результатах анализа «сюрприз», сообщает MSK1.RU .

76-летняя Валентина попала в больницу 11 сентября. Она уже была, по оценкам медиков, в состоянии средней степени тяжести. Женщина задыхалась и была в предобморочном состоянии. Ей назначили курс антибиотиков. Сначала они помогали, но затем высокая температура и проблемы с дыханием вернулись.

Врачи решили продолжить курс антибиотиков, добавив новые препараты. Они стали искать у пациентки туберкулез. По словам дочери пациентки, ситуация не менялась. У женщины добавились проблемы с ЖКТ, была обнаружена кишечная палочка и Кандида.

16 октября врачи заявили, что у Валентины разрешенная пневмония и они ее выписывают. При этом курс лечения все еще не завершился. 17 октября дочь женщины нашла в ЕМИАС результаты анализов, в которых сказано, что у пенсионерки Stenotrophomonas maltophilia — бактерия, вызывающая инфекцию ротовой полости, кожи и мягких тканей, костей и суставов, желчевыводящих и мочевыводящих путей.

В тот же день пенсионерке стало хуже, ее увезли на скорой в эту же больницу, однако спустя несколько часов отпустили домой. По словам москвички, врач в приемном отделении заявил ей: «Мы не принимаем больных с внутрибольничной инфекцией». Дочь женщины уверена, что ее мать заразилась именно в этой инфекционке. Она также обвиняет персонал в фальсификации заключения о наличии у матери хронической сердечной недостаточности, из-за которого женщину хотели положить в кардиологическое отделение.

Сейчас семья продолжает лечить женщину от пневмонии, болезней ЖКТ, от Stenotrophomonas maltophilia. Она обратилась в правоохранительные органы, чтобы проверить законность действий больницы.

