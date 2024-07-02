Запрещенный предмет помог пассажиркам отбиться от женщины с ножом в метро Москвы

В столичном метро неизвестная женщина напала на одну из пассажирок с ножом, после чего стоящей рядом девушке пришлось распылить перцовый баллончик. Происшествие случилось на станции «Коломенская» 2 июля, сообщает Газета.ru .

Пострадавшая Азиза рассказала, что за несколько минут до инцидента женщина начала снимать ее и других пассажирок «неевропейской внешности» на телефон. Далее дама с телефоном выхватила раскладной нож и набросилась на девушку.

В этот момент ее подруга распылила в нападавшую перцовый спрей, чтобы защититься от женщины. Саму «перцовку», к слову, нельзя проносить в столичную подземку, равно как и ножи.

«Я включила камеру и закрыло лицо телефоном, потом она достала раскладной нож, разложила его и спрятала его за пакетом, пока поезд не приехал на платформу станции метро „Коломенская“», — сказала Азиза.

Из-за газа в вагоне стало плохо беременной женщине в хиджабе, находившейся рядом в момент происшествия. Она потеряла сознание. Ей оказали неотложную помощь на месте до приезда скорой помощи, после она была доставлена в больницу.

Азиза сообщила, что она написала заявление на нападавшую.