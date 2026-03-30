Заплевали куртку на спине: дети толпой напали на 9-летнюю школьницу в Волгограде

Пятеро школьников напали на свою свою 9-летнюю девочку в Волгограде. При этом мама пострадавшей утверждает, что это не первое нападение, сообщает V1.RU .

Инцидент произошел в Дзержинском районе. По словам Елены, днем 29 марта ее дочь пошла гулять и 2 часа не выходила на связь, хотя обычно звонит примерно раз в полчаса. Оказалось, что на дочь напали пятеро учеников начальной школы. На помощь девочке пришла сотрудница аптеки.

«Я ей набираю в 14:00, а она вся в слезах говорит: „Мамочка, я в аптеке“. Мы живем на Хорошева, а она гуляла в Нарвском массиве у друга. К ней стали приставать мальчики, она от них ушла. Дальше мне позвонил провизор аптеки и рассказал: „Толпа мальчиков вашу дочь закидывала песком и заплевала ей куртку на спине, я еле отбила“», — рассказала Елена.

Местная жительница забрала дочь из аптеки. По дороге домой девочка рассказала, что кто-то из мальчиков толкал ее под машину. Она уже видела нападавших раньше, но лично с ними не знакома.

Елена утверждает, что вечером вместе с дочерью отправились в полицию, где записали заявление. В этот момент позвонил один из нападавших мальчиков и начал извиняться. Затем прощения просили его родители. Оказалось, что поводом для неприязни стала сплетня, которая совсем не является правдой. Одна из школьниц рассказала, что ее дочь побила престарелую бабушку. При этом девочка всегда с уважением относилась к пожилым людям.

В настоящее время ГУ МВД России по Волгоградской области проводят проверку по факту произошедшего.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.