Запасаем воду: Молдавия заявила о попадании в Днестр нефтепродуктов из Украины

сегодня в 08:44

Молдавия заявила о попадании в Днестр нефтепродуктов из Украины

Молдавское министерство окружающей среды ограничило использование воды из реки Днестр, так как водоем был загрязнен после разлива нефтепродуктов на Украине, сообщает « Царьград ».

В связи со сложившейся ситуацией в стране снова ввели ограничения на использование воды.

Последние пробы, которые специалисты взяли в районе населенного пункта Наславча, показали загрязнение 5 уровня, который представляет угрозу для безопасности людей. Администрации села рекомендовали прекратить подачу воды. Кроме того, местных жителей настоятельно призвали не использовать речную воду для бытовых нужд и не поить животных.

Еще около города Сороки выявлен умеренный уровень загрязнения, соответствующий 3 классу. Тут угрозы для здоровья населения нет, но жителям рекомендовано сделать запасы воды.

Эксперты высказали опасение, что заградительные боны могут не остановить распространение нефтепродуктов из Украины.

При этом в населенных пунктах Шолданешты, Резина, Оргеев, на водозаборе Кишинева вода соответствует нормам.

