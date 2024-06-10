Западные спецслужбы навели КГБ Белоруссии на поимку юных нацистов-адептов ИГИЛ*

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Одна из спецслужб стран Запада нашла сетку белорусских Telegram-каналов, где распространялась нацистская идеология и озвучивалась поддержка ИГИЛ*. Иностранные силовики доложили об этом КГБ Белоруссии, после чего подозреваемых задержали — ими оказались учащиеся школ из Витебска и Могилева, сообщает «Царьград» .

Белорусский телеканал ОНТ в своем репортаже отметил, что наводку на юных нацистов комитету госбезопасности передала «одна из самых мощных западных спецслужб». По имеющимся данным, в своих Telegram-ресурсах несовершеннолетние учили подписчиков изготавливать взрывчатые вещества.

«Фигуранты задержаны, сознались и рассказали, как готовили и взрывали бомбы», — передает гостелеканал.

По данному факту в Белоруссии возбуждены уголовные дела по статьям о незаконных действиях в отношении взрывчатых веществ и приготовлению к акту терроризма. По делу проходят примерно 10 фигурантов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.