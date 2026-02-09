Замуровали, демоны: мужчина в Подмосковье объелся мухоморов и вышел в окно
Мужчина выпал из окна, приняв галлюциногенные грибы в Подмосковье
Мужчина упал с 4 этажа после приема галлюциногенных грибов в Подмосковье, он выжил, его госпитализировали, сообщает 112.
Как выяснилось, 39-летний Валерий Н. употребил несколько пантерных мухоморов и упал с балкона своей квартиры в поселке Большие Вяземы.
Мужчина доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.
У него диагностирован закрытый перелом костей правого плеча и черепно-мозговая травма.
Гриб содержит психоактивный мусцимол, а также иботеновую кислоту — нейротоксичное вещество, которое приводит к гибели мозговых тканей.
