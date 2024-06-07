Зампред движения «Зов народа» Антон Еговцев убит в Подмосковье

В подъезде дома в Московской области мужчина подкараулил зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева и убил его, сообщает Telegram-канал «112» .

У жертвы обнаружили множественные ножевые ранения.

По данным канала, напал на общественника поклонник его жены. Он неоднократно угрожал Еговцеву. На неадеквата было написано несколько заявлений. Но преследовать супругов он не перестал.

Преступника доставили в медучреждение. Еговцев успел дать агрессору отпор.