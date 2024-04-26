Замначальника УМВД по Кировской области задержали пьяным за рулем

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Замначальника УМВД по Кировской области уволят из-за вождения в нетрезвом виде

Замначальника УМВД по Кировской области Андрея Воронова уволят со службы из-за вождения в нетрезвом виде. Рапорт уже подготовлен, сообщает Baza.

По предварительным данным, мужчина ехал с дня рождения коллеги, когда его остановили сотрудники ДПС. Воронов пытался скрыться от полицейских на автомобиле, но ему не удалось.

Они сразу почувствали запах алкоголя и провели медосвидетельствование. По результатам анализов, в организме Воронова оказалось 0,35 промилле алкоголя.

Сотрудники полиции оформили протокол на управление автомобилем в нетрезвом состоянии.