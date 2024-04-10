Замминистра ЖКХ Белгородской области подозревается в получении взятки

Заместитель министра ЖКХ Белгородской области Вероника Новикова подозревается в получении взятки в особо крупном размере, сообщает SHOT.

Как стало известно, Вероника Новикова задержана в подозрении получения взятки в особо крупном размере. Ей вскоре изберут меру пресечения.

При этом общая сумма взяток может достигать 16 млн рублей. Сотрудники полиции проводят обыски квартире Новиковой. Преступную деятельность пресекло региональное УФСБ.

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