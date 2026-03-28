Замглавы Сочи Горобца отправили под стражу по делу о злоупотреблении

Центральный районный суд Сочи заключил под стражу замглавы городского округа Сочи по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Его обвиняют в совершении преступления по части 3 статьи 285 Уголовного кодекса России («Злоупотребление должностными полномочиями»). По данным, которые сотрудники следствия отправили в суд, Горобец в августе 2025 года якобы договорился с бизнесменом о продвижении его и интересов управляемых им компаний.

Чиновник выступил с инициативой сдать фирме без организации торгов в найм с возможностью дальнейшей покупки участка земли, чья кадастровая цена составляет не менее 400 млн рублей. Объект находится рядом с санаторием «Волна». Земля должна была использоваться для воплощения в жизнь инвестпроекта.

Взамен дочь чиновника якобы планировали устроить на работу в компанию. Она бы формально там выполняла задачи и получала каждый месяц зарплату.

Следствие попросило заключить Горобца под стражу. Суд согласился с этим. Чиновника заключили под стражу до 26 мая.

