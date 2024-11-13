Замглавы горокруга Бронницы задержан за крупный «откат»

Первый замглавы горокруга Бронницы задержан по делу о взятке в 9 млн руб

Правоохранители задержали первого заместителя и замглавы Бронницкого городского округа Подмосковья. Ему инкриминируют получение взятки в размере около 9 миллионов рублей в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

По данным следствия, чиновник получил незаконное денежное вознаграждение в период с сентября 2021 года по апрель 2023 года. Деньги ему передали в качестве «отката» по заключению муниципального контракта на облагораживание территорий парка у озера Бельское.

Возбуждено уголовное дело по пункту 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Первый замглавы администрации задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

В деле есть и второй фигурант, заявили в надзорном ведомстве. В данный момент этого подозреваемого ищут.

Ход и результаты расследования дела находятся на контроле у Раменской горпрокуратуры.