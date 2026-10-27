Замерзшая насмерть студентка из Ачинска отмечала дембель знакомого

16-летняя студентка насмерть замерзла в Ачинске, когда возвращалась домой с застолья. Перед смертью она отмечала возвращение друга из армии, сообщает SHOT .

Компания молодых людей устроила праздник в квартире на улице Декабристов. Ребята веселились и выпивали. Девушка вышла оттуда около четырех часов утра 25 октября и отправилась одна в общежитие.

Друзья предлагали вызвать ей такси, но она отказалась. По словам ребят, их подруга была в адекватном состоянии, а идти до общежития ей было примерно 17 минут, однако она не дошла до него.

В последний раз студентка была в сети около пяти часов утра. Спустя двое суток после застолья ее тело нашли на пустыре в соседнем микрорайоне — примерно в получасе ходьбы от квартиры, где отмечали дембель. В момент пропажи девушки температура на улице была минус 3 градуса.

Предположительно, студентка могла смешать спиртное с препаратами, которые принимала из-за проблем с сердцем и сосудами. Ранее в СМИ сообщалось, что она замерзла насмерть — следов насилия на теле не обнаружили. СК проводит проверку, эксперты выясняют точную причину смерти.

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