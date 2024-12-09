Замдиректора по финансам «Корпорации развития Курской области» Грабин арестован

Замдиректора по финансам «Корпорации развития Курской области» Игорь Грабин был арестован по подозрению в растрате 174 млн при строительстве линии обороны на границе с Украиной, сообщает Mash .

Мужчину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, 174 млн руб. были дважды выплачены за те работы, которые по бумагам числились как уже выполненные.

Дело Грабина могло стать одной из причин отставки губернатора Курской области Алексея Смирнова. По предварительным данным, в ближайшее время также могут быть арестованы директор «Корпорации развития» Владимир Лукин и заместители экс-главы региона Алексей Дедов и Роман Денисов.

Против них уже дал показания один из арестованных замминистра обороны РФ. Заместители Смирнова могут попасть под статью о хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

Врио губернатора Курской области был назначен Александр Хинштейн. Он приступил к работе главы региона 7 декабря.