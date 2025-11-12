Замаскированная под деньги бомба в Красногорске была начинена гвоздями
Самодельное взрывное устройство, замаскированное под десятирублевую купюру, было начинено гвоздями, сообщает Mash.
Сейчас врачи пытаются пришить пострадавшему мальчику два пальца — их нашли в нескольких метрах от места взрыва.
Мальчику оторвало пальцы, когда он попытался поднять деньги рядом с детской площадкой в Красногорске.
По предварительной информации, мальчику повредило руку и оторвало несколько пальцев.
Инцидент произошел около спортшколы на улице Пионерская. Со слов очевидцев, 9-летний мальчик направлялся на тренировку по кикбоксингу и увидел на земле деньги. Он потянулся, чтобы взять купюру и в этот момент произошел сильный взрыв.
Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.