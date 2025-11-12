сегодня в 02:59

Замаскированная под деньги бомба в Красногорске была начинена гвоздями

Самодельное взрывное устройство, замаскированное под десятирублевую купюру, было начинено гвоздями, сообщает Mash .

Сейчас врачи пытаются пришить пострадавшему мальчику два пальца — их нашли в нескольких метрах от места взрыва.

Мальчику оторвало пальцы, когда он попытался поднять деньги рядом с детской площадкой в Красногорске.

По предварительной информации, мальчику повредило руку и оторвало несколько пальцев.

Инцидент произошел около спортшколы на улице Пионерская. Со слов очевидцев, 9-летний мальчик направлялся на тренировку по кикбоксингу и увидел на земле деньги. Он потянулся, чтобы взять купюру и в этот момент произошел сильный взрыв.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

