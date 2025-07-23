Заманили под балкон: детали изнасилования девочки детьми мигрантов под Калугой

Жители Калужской области рассказали, что мальчики-нелегалы, которые изнасиловали четырехлетнюю девочку, заманили свою жертву в кусты под балконом обманным путем. Перед совершением преступления дети вместе играли во дворе, сообщает РЕН ТВ .

По словам соседей, на 9-летнего мальчика-мигранта и ранее поступали жалобы. Он плохо вел себя в школе, ругался матом и оскорблял как детей, так и учителей. Об 11-летнем мальчике местные отзываются по-другому. По их словам, он всегда улыбался, здоровался и не привлекал к себе внимание поведением.

Родители девочки узнали о случившемся практически сразу. Малышка пришла домой в слезах и пожаловалась на боли в нижней части тела. После этого ребенка увезли в больницу на осмотр, затем госпитализировали на три дня. Мальчики-мигранты надругались над малышкой в кустах под балконом многоквартирного дома.

В настоящее время жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Ей оказана как медицинская, так и психологическая помощь, она находится дома вместе с родителями.

«Ввиду того, что им не исполнилось 14 лет, даже за совершение особо тяжких преступлений их максимум поместят на срок до 30 дней в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей», — прокомментировал адвокат Ренат Оспанов.

Ранее сообщалось, что детей-нелегалов поместили в центр содержания несовершеннолетних, а их родителей арестовали. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Также решается вопрос о выдворении семей из России.