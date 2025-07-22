В Калужской области завели дело после изнасилования девочки детьми мигрантов
После того как в Сети распространилась информация, что в Калужской области два мальчика из семей мигрантов-нелегалов из Таджикистана 9 и 11 лет совершили насильственные действия в отношении девочки, областное СУ СК возбудило уголовное дело, об этом сообщает пресс-служба Следкома.
Главой ведомства Александром Бастрыкиным дано поручение руководителю СУ СК России по Калужской области Максиму Харламову представить доклад о ходе расследования данного дела.
Центральный аппарат Следкома также затребовал доклад о расследовании, при каких обстоятельствах семьи, где воспитывались мальчики, попали в Россию.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что родителей мальчиков уже задержали, а самих детей отправили в центр содержания несовершеннолетних. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.