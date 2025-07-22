В Калужской области завели дело после изнасилования девочки детьми мигрантов

После того как в Сети распространилась информация, что в Калужской области два мальчика из семей мигрантов-нелегалов из Таджикистана 9 и 11 лет совершили насильственные действия в отношении девочки, областное СУ СК возбудило уголовное дело, об этом сообщает пресс-служба Следкома.