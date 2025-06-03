Заливают людей «перцем» и пьют: банда подростков терроризирует район в Химках

Около 100 подростков «захватили» двор и терроризируют целый район в подмосковных Химках. Молодые люди пьют, ругаются, кричат и кошмарят людей, а недавно они напали с перцовым баллончиком на одного из местных жителей, утверждает Mash .

Недавно 46-летний Владимир решил поговорить с буйными подростками, однако у них начался конфликт. Во время перепалки юноши залили мужчину перцовым спреем. Из-за нападения он получил ожог роговицы и попал в больницу. Теперь пострадавший, который работает зарабатывает на жизнь тем, что чинит электронику под микроскопом, может остаться без работы. Мужчина уже обратился в полицию.

По данным издания, на толпу буйных подростков жалуются уже третий год. За это время банда только разрослась — к ребятам присоединились их друзья из столичного района Куркино.

Местные жители говорят, что несовершеннолетние пьют алкоголь, а в последнее время начали уже употреблять наркотики.