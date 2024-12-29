«Закопаю на кладбище»: на Алтае влюбленный сталкер-наркоман напал на девушку

В Алтайском крае влюбленный сталкер-наркоман долгое время преследовал, а затем напал на девушку. Мужчина неоднократно угрожал не только пострадавшей, но и ее молодому человеку, сообщает РЕН ТВ .

Инцидент произошел 19 декабря в Горно-Алтайске. Лика работает продавцом в магазине, в который часто заходит за покупками уроженец Кемерова Мехди. Между молодыми людьми завязалось общение, которое Мехди принял за отношения.

Парень начал заявлять Лике о желании создать семью и контролировать каждый ее шаг. Девушка приняла решение прекратить общение с Мехди, однако после разговора он начал преследовать и угрожать возлюбленной «закопать ее на кладбище».

Пострадавшая рассказала, что Мехди длительное время продолжал ее преследовать, угрожать и при этом заявлять, что влюблен и намерен построить с девушкой семью. Парня совсем не смущало, что у Лики есть маленький ребенок.

В тот самый вечер Мехди в очередной раз зашел в магазин к Лике и после разговора не выдержал, и напал на девушку. На опубликованных кадрах видно, как парень силой пытался вывести девушку из магазина.

Правоохранительные органы оштрафовали и задержали нападавшего сутки, однако после этого преследования и угрозы возобновились. У Лики появился молодой человек, после чего Мехди угрожал обоим.

В ходе разбирательства выяснилось, что Мехди употреблял запрещенные наркотические вещества. В настоящее время ГСУ СК России по Алтайскому краю намерен начать проверку по факту нападения.