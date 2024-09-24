ФСБ совместно со ФСИН пресекла захват нижегородской колонии

сегодня в 15:15

В Нижегородской области сотрудникам ФСБ и ФСИН удалось пресечь захват исправительной колонии № 6, сообщает SHOT.

Предварительно, в исправительном учреждении заключенные-радикалы собирались провести теракт. Они хотели напасть на работников ИК и совершить и массовый побег.

Однако планы осужденных стали известны сотрудникам ФСБ и ФСИН. В результате все участников заговора были оперативно обезврежены.

Задержанными оказались минимум четверо организаторов сорванного нападения. По факту произошедшего завели уголовные дела по статье о терроризме.