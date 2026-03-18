Захотела срезать путь: женщина провалилась под лед на Москве-реке
Женщина провалилась под лед на Москве-реке в столице
В районе улицы Исаковского в столице женщина провалилась под лед на Москве-реке, сообщает «МК: срочные новости».
Пострадавшей очень хотелось сократить путь.
Женщину достали из воды и отогрели.
Ранее жителей предупредили, что из-за перепадов температур лед на водоемах стремительно теряет прочность и становится непредсказуемо опасным — выходить на него нельзя.
