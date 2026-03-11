Жителей Подмосковья предупредили о коварстве весеннего льда

С приходом марта в Подмосковье начался период температурных качелей: днем снег активно тает, а ночью ударяют легкие заморозки. Из-за таких перепадов лед на водоемах стремительно теряет прочность и становится непредсказуемо опасным — выходить на него уже нельзя, сообщает пресс-служба главного управления гражданской защиты Московской области.

Спасатели предупреждают, что весенний лед коварен: после снегопадов началось таяние, и лед подтаивает снизу, теряя свою структуру. Из-за постоянных перепадов температуры он становится рыхлым, пористым и очень хрупким. Такой лед уже разрушен изнутри и может проломиться неожиданно. Главная опасность еще и в том, что из-за талой воды, скопившейся под снегом, визуально оценить его прочность невозможно.

Специалисты напоминают, что в период мартовских оттепелей выходить на лед нельзя, даже если зимой он казался крепким. Особенно опасны участки у берегов, возле мостов, свай и зарослей камыша. Ни в коем случае не стоит приближаться к местам с быстрым течением, туда, где происходит сброс теплых вод, а также к промоинам, полыньям и участкам, покрытым толстым слоем снега.

Родителей призывают быть особенно бдительными. Необходимо следить, чтобы дети не выходили играть на лед и не подходили к самой кромке воды. Категорически запрещено кататься с горок, которые расположены у замерзших прудов, озер и рек.

Если же беда случилась, и вы провалились под лед, нужно действовать быстро и хладнокровно. Прежде всего, раскиньте руки в стороны и лягте грудью на кромку льда. Затем начинайте наползать на лед, выбрасывая ноги на поверхность — движения должны быть такими, будто вы выходите из воды. Выбравшись, ни в коем случае не вставайте, а откатитесь от полыньи и ползите к берегу по своим собственным следам. Как можно скорее зайдите в теплое помещение, переоденьтесь в сухую одежду, согрейтесь и обязательно вызовите скорую помощь.

Если вы стали свидетелем того, как кто-то провалился рядом, не подходите к пролому стоя — это опасно. Подползать к пострадавшему нужно лежа, широко расставив руки и ноги. Бросьте ему палку, шарф, веревку или ремень, стараясь, чтобы предмет долетел за 3-4 метра до края полыньи. Когда вытащите человека, немедленно отведите его в тепло и вызовите скорую.

Вызвать экстренные службы можно по номеру 112. Звонок доступен даже при нулевом балансе и без SIM-карты.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.