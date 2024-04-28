Захоронение мирных жителей со следами пыток обнаружили в Авдеевке

сегодня в 16:28

Кимаковский: в Авдеевке обнаружили захоронения мирных жителей со следами пыток

Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что в Авдеевке было обнаружено захоронение мирных жителей, на телах которых остались следы пыток, сообщает ТАСС .

«В процессе разминирования Авдеевки были найдены новые захоронения мирных жителей. Руки связаны за спиной, ноги были перемотаны скотчем. Очевидно, что перед гибелью эти люди пережили пытки», — сказал Кимаковский.

Он добавил, что данное захоронение было сделано украинскими боевиками в спешке.

Ранее в Авдеевке сотрудники ФСБ обнаружили заминированные схроны ВСУ, в которых находились 700 артиллерийских снарядов «натовского» образца 155-мм и медицинские шприцы с неизвестным веществом.