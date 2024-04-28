Захоронение мирных жителей со следами пыток обнаружили в Авдеевке
Кимаковский: в Авдеевке обнаружили захоронения мирных жителей со следами пыток
Фото - © Станислав Красильников/РИА Новости
Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что в Авдеевке было обнаружено захоронение мирных жителей, на телах которых остались следы пыток, сообщает ТАСС.
«В процессе разминирования Авдеевки были найдены новые захоронения мирных жителей. Руки связаны за спиной, ноги были перемотаны скотчем. Очевидно, что перед гибелью эти люди пережили пытки», — сказал Кимаковский.
Он добавил, что данное захоронение было сделано украинскими боевиками в спешке.
Ранее в Авдеевке сотрудники ФСБ обнаружили заминированные схроны ВСУ, в которых находились 700 артиллерийских снарядов «натовского» образца 155-мм и медицинские шприцы с неизвестным веществом.