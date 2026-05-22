Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака ВСУ на колледж в Старобельске демонстрирует «звериную логику» Киева. В момент удара в здании находились 86 подростков, сообщает RT .

Мария Захарова прокомментировала атаку беспилотников на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа педагогического университета в ЛНР. По ее словам, Киев действует как террористическая ячейка, спонсируемая из-за рубежа.

«Объектом выбираются при всем при том самые незащищенные категории — дети всех возрастов: буквально от малышей, дошкольников до подростков. Это абсолютно, я бы сказала, звериная логика, хотя, наверное, мало какой зверь еще выберет именно детенышей», — сказала Захарова.

Дипломат также отметила, что о произошедшем молчат те, кто ранее распространял фейки об украденных детях.

По данным властей, в ночь на 22 мая ВСУ с помощью БПЛА атаковали колледж в Старобельске. В момент удара в здании находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

