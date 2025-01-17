Загорелся за 10 минут: в Кузбассе произошел пожар в банкетном зале

В поселке Заречный в Кемеровской области загорелся банкетный зал в кафе «Ретро», кадры с места происшествия в соцсетях опубликовали очевидцы, сообщает Сiбдепо .

«Около 18:00 проезжали, ничего не горело, буквально за 10 минут загорелся», — написал автор видео.

Никакой официальной информации о пожаре пока не поступало, о пострадавших неизвестно.

Ранее сообщалось о спасении из пожара в подмосковной деревне Аверкиево. Мужчина по имени Николай в ночь с 1 на 2 января заметил возгорание в одном из домов и пришел на помощь маломобильным супругам: там живут мужчина-инвалид и женщина после инсульта. Выйти сами они никак не смогли бы, а бросившийся на помощь Николай вызвал пожарных, обратился к соседям и помог вытащить пострадавших.