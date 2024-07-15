Загорелись волосы: прогулка на катере в Подмосковье закончилась больницей

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«Известия»: 4 человека получили ожоги после взрыва мотора у катера в Подмосковье

На Кудиновском карьере в Московской области взорвался мотор у катера. В результате ЧП пострадали четыре человека, в том числе трое детей, сообщает газета «Известия» .

Взрыв на катере произошел 14 июля. Причиной детонации названа разгерметизация в моторном отсеке.

По словам источника газеты, всех пострадавших госпитализировали в ожоговый центр.

Как пишет SHOT, две семьи отдыхали на берегу карьера. Мужчина на катере предложил прокатить детей. С ними поехала мать одного из ребят.

Во время поездки в районе мотора раздался взрыв, дети попали под вспыхнувшие пламя — у них загорелись волосы. Также пострадала и женщина.

Девочки-сестры отделались ожогами 2 степени. Сильнее всего пострадал 9-летний мальчик, расположившийся в катере около мотора: у него обгорело 10% тела.

Сейчас устанавливаются все причины ЧП. С владельцем катера беседуют правоохранители.