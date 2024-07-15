Загорелись волосы: прогулка на катере в Подмосковье закончилась больницей
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На Кудиновском карьере в Московской области взорвался мотор у катера. В результате ЧП пострадали четыре человека, в том числе трое детей, сообщает газета «Известия».
Взрыв на катере произошел 14 июля. Причиной детонации названа разгерметизация в моторном отсеке.
По словам источника газеты, всех пострадавших госпитализировали в ожоговый центр.
Как пишет SHOT, две семьи отдыхали на берегу карьера. Мужчина на катере предложил прокатить детей. С ними поехала мать одного из ребят.
Во время поездки в районе мотора раздался взрыв, дети попали под вспыхнувшие пламя — у них загорелись волосы. Также пострадала и женщина.
Девочки-сестры отделались ожогами 2 степени. Сильнее всего пострадал 9-летний мальчик, расположившийся в катере около мотора: у него обгорело 10% тела.
Сейчас устанавливаются все причины ЧП. С владельцем катера беседуют правоохранители.