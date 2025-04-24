Загадочные пятна: эксперт рассказал о нефти в водах Байкала

«На дне котловины Байкала накоплено от 6 до 8 километров органических и минеральных осадков. Вся пыль, которая в Байкал попадает, все минеральные компоненты, песок и мёртвые организмы, которые формировались в Байкале за миллионы лет, все они рано или поздно опускаются на дно, формируя осадковые накопления», — пояснил ученый.

По его словам, на дне озера могли скопиться значительные запасы нефти, не менее 500 миллионов тонн. Еще в СССР всерьез рассматривались предложения по организации ее добычи со дна Байкала, но от этой идее отказались из-за рисков для экосистемы.

На сегодня цена на чистую питьевую воду в несколько раз выше стоимости нефти: литр из Байкала в бутилированном виде стоит около 100 рублей.