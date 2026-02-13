Загадочная смерть в горах: в Болгарии нашли останки 5 мужчин и подростка

В горах на западе Болгарии обнаружены тела шестерых человек, исчезнувших при загадочных обстоятельствах. Все они оказались членами природоохранной организации «Национальное агентство контроля охраняемых территорий», сообщает Lenta.ru .

Сначала три тела нашли 2 февраля возле сгоревшей хижины вблизи перевала Петрохан. Погибшие — мужчины 45, 49 лет и 51 года.

На трупах были замечены огнестрельные ранения, рядом находились два пистолета и винтовка. Выстрелы были сделаны практически в упор, при этом следов сопротивления не обнаружено.

Спустя шесть дней были найдены останки еще троих. Они находились в автодоме, припаркованном у горы Околчица. Погибли двое мужчин и 15-летний подросток.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, утром 1 февраля все шестеро находились у хижины. Трое попрощались с остальными и уехали на автодоме, а оставшиеся позже подожгли строение.

