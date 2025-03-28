Задымление произошло в одном из зданий Третьяковской галереи в Москве

В пятницу утром в административном помещении, расположенном на первом этаже Музея Павла и Сергея Третьяковых, произошло задымление. Об этом сообщает пресс-служба Государственной Третьяковской галереи.

Музей находится в 1-м Голутвинском переулке. Причины задымления пока неизвестны. На месте происшествия работают сотрудники спецкомиссии.

Команда музея не пострадала, экспонаты и интерьеры повреждений не получили. Пресс-служба Третьяковки поблагодарила сотрудников МЧС РФ за быструю реакцию.

Ранее сообщалось, что Новую Третьяковку закроют на ремонт к концу 2025 года.