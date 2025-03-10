Задержаны киллеры, убившие лидера ОПГ «Ташкентские» Сергея Нестерука

Бизнесмену и лидеру банды Нестеруку устроили засаду в апреле 2009 года. Его и охранника расстреляли на трассе «Балтия», когда он ехал в Москву из Латвии с похорон члена другой ОПГ «Великолукская» Славы Питерского. В Тверской области по Mercedes бандита открыли огонь из АК-47 и АКС-74У.

Киллерам 16 лет назад удалось скрыться с места убийства и залечь на дно. Их смогли поймать только сейчас. Двоих подозреваемых задержали в Пскове, одного — в Петербурге. Лидера «Ташкентских» застрелили члены конкурирующей петербургской ОПГ «Великолукская». Возможно, ее главари не смогли поделить сферы влияния.

Сейчас задержали Константина К., 50 лет, который ранее был судим за разбойное нападение, Александра Г., 42 года, и Дениса С., 46 лет, — у них не было судимостей. Всех доставили в Тверской суд и арестовали по статье «Убийство двух и более лиц». Злоумышленникам может грозить пожизненный срок.

Кикбоксер и бизнесмен Нестерук в 1990-х создал и возглавил группировку «Ташкентские» в Великих Луках. В ОПГ брали крепких парней-спортсменов. Бандиты крышевали предпринимателей, а если им отказывались платить «комиссию», то сжигали недвижимость и машины бизнесменов. Потом преступники перешли к захвату градообразующих предприятий.

В 1990-х и в начале 2000-х годов город Великие Луки считался одним из самых криминальных в стране. «Ташкентские» в основном наводили ужас на Псковскую область, а «Великолукские» обосновались в Петербурге.