Задержанный ударил полицейского головой в лицо в здании МВД в Москве

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сегодня в 18:16

В Москве возбудили уголовное дело на мужчину, ударившего головой полицейского

Уголовное дело возбудили в отношении мужчины, который ударил сотрудника полиции головой в лицо в здании МВД в Москве, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

3 августа в здании МВД в столичном районе Южное Бутово 40-летний задержанный за административное правонарушение отказался выполнять законные требования сотрудника полиции, а затем ударил представителя власти головой в лицо.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Следователи проводят работу по закреплению доказательной базы. В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.