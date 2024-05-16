Задержанного хирурга клиники Хайдарова отправили под домашний арест на 2 месяца

Суд Москвы отправил под домашний арест до 14 июля врача клиники ООО «Ай Кью пластик» Илью Елагина, которого обвиняют в причастно к смерти продюсера Петра Гаврилова, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Елагина обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «»» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По данным SHOT, сам хирург клиники Хайдарова отметил, что скончавшийся сам мог не соблюдать рекомендаций, из-за чего разошлись швы и его не смогли спасти. Свою вину в смерти пациента он не признает.

Адвокаты Елагина предоставили в суде почти 200 сертификатов и дипломов хирурга, а также пытались приобщить к материалам дела десятки страниц распечатки с комментариями поддержки от его пациентов.

По словам Елагина, он уверен в корректности своих действий во время операции. Он добавил, что является врачом высшей категории с 15 годами врачебного стажа и 400 операциями по бариатрии в год.

В зале суда была целая группа поддержки задержанного. Пришла поддержать врача беременная жена Хайдарова Светлана Сильваши.