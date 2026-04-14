Задержана московский косметолог, на приеме у которой умерла пациентка

Столичные правоохранители задержали врача-косметолога, на приеме у которой умерла пациентка, делавшая брахиопластику, сообщает SHOT .

Задержанная — 44-летняя Светлана Ц. По предварительным данным, она работала без лицензии. Врач арендовала кабинет в салоне красоты на Краснопролетарской улице, где принимала клиентов.

Недавно к ней обратилась 39-летняя женщина, которая хотела сделать процедуру по подтяжке кожи и удалению жировой ткани на внутренней стороне плеч. После введения обезболивающего у пациентки случился анафилактический шок. Она скончалась.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 235 УК РФ (незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности, повлекшее по неосторожности смерть человека). В салоне красоты прошли обыски, а косметологу предъявили обвинение.

Она признала свою вину. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.