Задержан высокопоставленный активист «Русской общины»
SHOT: лидер «Русской общины» в Обнинске задержан за особо крупное вымогательство
Правоохранители задержали руководителя отделения «Русской общины» в Обнинске Калужской области Руслана Денисова. Его подозревают в особо крупном вымогательстве, сообщает SHOT.
По данным канала, высокопоставленного активиста задержали ранним утром 20 августа по делу о вымогательстве суммы, превышающей 1 млн рублей. Заявление на Денисова написал житель города Козельск (Калужская область). Прочих подробностей дела пока не приводится.
Сейчас руководитель обнинской «Русской общины» находится в изоляторе временного содержания (ИВС). Ему предъявлено обвинение.
«Русская община» пока не комментировала ситуацию.
Прочие подробности выясняются.