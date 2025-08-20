Задержан высокопоставленный активист «Русской общины»

сегодня в 17:06

SHOT: лидер «Русской общины» в Обнинске задержан за особо крупное вымогательство

Правоохранители задержали руководителя отделения «Русской общины» в Обнинске Калужской области Руслана Денисова. Его подозревают в особо крупном вымогательстве, сообщает SHOT .

По данным канала, высокопоставленного активиста задержали ранним утром 20 августа по делу о вымогательстве суммы, превышающей 1 млн рублей. Заявление на Денисова написал житель города Козельск (Калужская область). Прочих подробностей дела пока не приводится.

Сейчас руководитель обнинской «Русской общины» находится в изоляторе временного содержания (ИВС). Ему предъявлено обвинение.

«Русская община» пока не комментировала ситуацию.

Прочие подробности выясняются.