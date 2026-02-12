Задержан подстрекатель устроившего стрельбу в техникуме Анапы студента
Следователи задержали одногруппника студента, который устроил смертельную стрельбу в одном из техникумов Анапы. Его подозревают в подстрекательстве, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
Правоохранители считают, что вооруженный студент прибыл в учебное заведение после подстрекательства одногруппника. Ружье он похитил у родственника.
11 февраля в одном из техникумов произошла стрельба. Стрелка оперативно задержали. Им оказался 17-летний подросток. По словам студентов, они услышали, как внутри образовательного учреждения прозвучали 6 выстрелов. После этого они забаррикадировались в своих кабинетах.
В результате стрельбы погиб один человек — охранник техникума. Он среагировал на атаку и вызвал правоохранителей. Действия мужчины не позволили нападавшему пройти дальше. Среди пострадавших — студент и библиотекарь. Последняя находится в тяжелом состоянии.
После стрельбы в техникуме возбуждено уголовное дело. Устанавливаются мотивы нападавшего. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян пообещала вручить премию им. Тиграна Кеосаяна семье убитого охранника.
