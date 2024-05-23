Задержан москвич, который насиловал детей и делал их порноснимки

В столице задержали мужчину, который подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении детей и изготовлении порноматериалов, сообщается на сайте московского главка СКР.

По информации следователей, не позднее 17 ноября прошлого года в квартире дома на улице Академика Капицы злоумышленник совершил в отношении двух детей 2015 года рождения насильственные действия сексуального характера. Еще он фотографировал все для размещения снимков в Сети.

Следователи получили сведения о противоправных действиях мужчины. Его задержали, в ближайшее время злоумышленнику планируют предъявить обвинение.

По уголовному делу будет проведено несколько судебных экспертиз, среди которых психолого-психиатрические. Специалисты обыскали жилье задержанного, там нашли и изъяли технические средства, которые имеют значение для дела.

Еще москвича проверят на причастность к совершению похожих преступлений на территории Московского региона.

Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения, которая связана с лишением свободы.