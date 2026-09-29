сегодня в 10:39

Задержан директор завода пиротехники, где погибли 14 человек

В Москве задержали 49-летнего директора завода пиротехники в Кубринске, где произошел взрыв и погибли люди, сообщает «112» .

Бизнесмена доставят в Ярославскую область. Там его допросят.

Пожар на предприятии по производству пиротехники произошел 28 сентября. В целях безопасности незамедлительно провели эвакуацию детей и педагогов из Центра дополнительного образования и находящегося рядом Кубринского центра развития ребенка.

На месте ЧП работали 200 человек и 23 единицы техники.

Там погибли 14 человек.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.