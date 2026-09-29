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Задержан директор завода пиротехники, где погибли 14 человек

Происшествия

Фото - © Медиасток.рф

В Москве задержали 49-летнего директора завода пиротехники в Кубринске, где произошел взрыв и погибли люди, сообщает «112».

Бизнесмена доставят в Ярославскую область. Там его допросят.

Пожар на предприятии по производству пиротехники произошел 28 сентября. В целях безопасности незамедлительно провели эвакуацию детей и педагогов из Центра дополнительного образования и находящегося рядом Кубринского центра развития ребенка.

На месте ЧП работали 200 человек и 23 единицы техники.

Там погибли 14 человек.

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