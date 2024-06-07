Зачинщик мема «какого цвета платье?» сел в тюрьму за нападение на жену

Шотландец Кир Джонстон, ставший известным благодаря фотографии свадебного платья и разгоревшегося в Сети спора, какого оно цвета, приговорен судом к 4,5 годам лишения свободы. Мужчина признан виновным в нападении на свою жену Грейс, сообщает «МИР24» со ссылкой на телеканал Sky News.

Согласно материалам дела, в ходе семейной ссоры 38-летний Джонстон применил физическое насилие к супруге. Он прижал женщину к земле, душил ее и угрожал ножом. После случившегося потерпевшая обратилась в полицию.

В мае 2022 года Кир Джонстон признал свою вину. Суд, рассмотрев обстоятельства дела, вынес ему приговор в виде 4,5 лет тюремного заключения.

Сделанная Джонстоном фотография свадебного платья, которую одни пользователи интернета видели в черно-синих, а другие — в бело-золотых тонах, стала одним из самых обсуждаемых оптических феноменов в Сети в 2015 году.