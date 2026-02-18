«Зачем вы меня ищете?»: подросток ворвался в школу с пистолетом и ножами на Урале

Подросток пришел в школу в Свердловской области с пистолетом и ножами

Девятиклассник регулярно пропускал уроки. Учителя пытались его разыскать — звонили ему и родителям. 16 февраля подросток появился в школе и сразу начал конфликтовать с педагогами, выкрикивая: «Зачем вы меня ищете?».

Охранник попытался успокоить школьника и заметил у него опасные предметы. Тогда сотрудник скрутил нарушителя порядка и передал его правоохранителям.

По предварительным данным, у школьника нашли пистолет (не боевой), ножи и пули. При этом в конце декабря 2025 года у подростка также находили наркотики, из-за чего его поставили на учет в ПДН. В последнее время он жил в Екатеринбурге.

В МО МВД «Красноуфимский» подтвердили факт происшествия. Установлено, что пистолет оказался схож с пневматическим — стреляет пластмассовыми шариками. Подросток пояснил, что носил его без какого-либо умысла, угрожать никому не собирался. Оружие направлено на экспертизу.

В отношении родителей составлен протокол за ненадлежащее воспитание ребенка (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ).

