Заброшенная баня загорелась в Путилкове

Пожар произошел в заброшенной бане рядом с жилым массивом на Путилковском шоссе, сообщает «Осторожно, Москва» .

В Сети появились кадры с мечта ЧП. Очевидцы запечатлели, как сильный огонь объял здание целиком. Пожар видно даже из дальних многоэтажок. Над местом ЧП поднимается серый дым.

Предварительно, возгорание могло произойти из-за поджога. Очевидцы отмечают, что огонь быстро распространяется. Люди рядом с мечтом ЧП чувствуют едкий запах гари.

К горящей бане уже выдвинулись бригады МЧС.

