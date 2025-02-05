Забивший пасынка в Калининградской области мужчина арестован на 2 месяца

Отчима, который забил до смерти пасынка в Черняховске Калининградской области, отправили в СИЗО на 2 месяца. На заседание мужчину привели в кандалах, сообщает SHOT .

Помимо этого, мужчина, предположительно, избил 12-летнюю сестру погибшего. У пострадавшей перелом плечевой кости, она в больнице.

Во время суда 42-летний Сергей сказал, что любит детей. Однако ответить на вопрос, по какой причине столь жестко повел себя с 7-летним ребенком и его 12-летней сестрой, не смог.

Против Сергея открыты два уголовных дела — «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего» и «Убийство малолетнего».

Ранее СК опубликовал видео, на котором Сергей рассказывает, с чего начался конфликт с ребенком. После этого мужчина раскрывает подробности о том, где и как прятал тело ребенка.