Забирал гумпомощь: криминального авторитета Мраза Мытищинского задержали в Крыму

Криминальный авторитет и лидер ОПГ Мурад Амоян, известный как Мраз Мытищинский, был задержан в Крыму. Он забирал себе гуманитарную помощь, которая предназначалась для новых регионов РФ, сообщает SHOT .

Амояну пожизненно закрыли въезд в Россию четыре года назад. Год назад его объявили в федеральный розыск.

Выяснилось, что криминальный авторитет все это время находился в Крыму. Там члены местной банды сделали ему поддельные удостоверения почетного дружинника Крыма и ветерана боевых действий.

В течение года Мытищинский вместе с членами ОПГ «кошмарил» местных чиновников и бизнесменов. Он также отнимал гуманитарную помощь, которую выделяли для новых регионов РФ.

По предварительным данным, Амояна прикрывал его приятель, депутат Симферопольского района Крыма Гегам Маргарян. Мытищинского удалось задержать.

В последний раз криминального авторитета задерживали на территории РФ в 2020 году. Он сбежал в страну из Армении, где был объявлен в розыск за похищение людей. В России он создал ОПГ, державшее в страхе бизнесменов Подмосковья и Краснодарского края. Четыре года назад его задержали и экстрадировали в Армению, однако в 2023 году он снова незаконно вернулся в РФ.