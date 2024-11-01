«Заберите эту гражданству!»: у забывшего про военкомат узбека случилась истерика

В миграционном отделе Томска на видео сняли истерику 30-летнего уроженца Узбекистана, которого лишили российского гражданства за то, что он не встал на учет в военкомате. В беседе с правоохранителями мужчина по имени Махмуджон начал плакать и отказался, когда ему предложили подписать контракт с ВС РФ, сообщает SHOT .

Иностранец принял присягу гражданина России еще 30 августа. В течение двух недель он должен был встать на первичный воинский учет, однако мужчина не явился в комиссариат. Натурализованный мигрант также месяц не забирал свой российский паспорт.

Игнорирование военкомата мужчина объяснил тем, что в комиссариате были большие очереди.

Когда Махмуджона уведомили, что он лишен гражданства и будет выслан на родину, мужчина начал ругаться, плакать и бросаться документами. Ему предложили стать контрактником в армии России, однако он тоже отказался. После этого мужчина убежал из отдела.

Позже иностранец вновь вернулся, чтобы забраться разбросанные им же документы.