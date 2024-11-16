сегодня в 15:07

За сутки ВСУ под Курском потеряли 255 бойцов и три бронетранспортера

Российские военнослужащие продолжают достигать целей, поставленных на вытеснение противника из Курской области в рамках СВО. За сутки потери киевского режима превысили 250 бойцов, сообщили в Минобороны России.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Дарьино, Мартыновка, Марьевка, Николаево-Дарьино, Погребки и Свердликово. Российские военные ударили по скоплениям живой силы и ликвидировали 255 бойцов.

За сутки под Курском Киев также лишится трех бронетранспортеров, семи автомобилей, зенитного ракетного комплекса и станции радиоэлектронной борьбы. Бойцы ВС РФ продолжают работать в направлении освобождения региона.

Всего с момента вторжения под Курск ВСУ потеряли более 32930 военнослужащих и 213 танков, а также сотни экземпляров другой техники и боеприпасов.