За сутки под Курском ВСУ потеряли более 350 бойцов
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Российские вооруженные силы продолжают отражать попытки киевского режима проникнуть вглубь России через Курскую область, потери ВСУ на данном направлении за сутки превысили 350 человек, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово. Потери противника в перечисленных районах составили ранеными и убитыми до 30 человек. Также ВСУ потеряли военную технику.
Армейская авиация при поддержке артиллерии поразила скопления живой силы противника в районах 18 населенных пунктов Курской области, в том числе вблизи Богдановки, Бондаревки, Гуево и Черкасское Поречное.
В общей сложности за последние 24 часа киевский режим потерял более 350 бойцов и военную технику. На балансе ВСУ больше нет четырех американских БМП Bradley, четырех танков, 23-х автомобилей и другой техники. Российские войска продолжают уничтожать формирования ВСУ в Курской области.