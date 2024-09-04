За сутки до Польши: назван маршрут движения радиоактивных веществ из Чернобыля
Тишковец: радиоактивные вещества из Чернобыля могут двигаться в сторону Польши
Радиоактивные вещества из Чернобыля, в случае их выброса в результате лесных пожаров, могут достигнуть Польши за сутки, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
В Броварском районе Киевской области горят леса и тлеют торфяники. Из-за этого в том районе может наблюдаться ухудшение качества воздуха.
При таких условиях возможен выброс радиоактивных веществ из Чернобыльской зоны отчуждения в нижний пограничный слой атмосферы с расстоянием до 3 км.
Траектория движения частиц будет смещаться по северным областям Украины. Тишковец прогнозирует, что в таком случае радиоактивные вещества смогут достичь Польши через сутки.