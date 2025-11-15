За фейковое похищение в Тюмени задержали пять человек

В Тюмени сотрудники полиции задержали пять человек, устроивших ложное похищение ради розыгрыша. Момент инцидента попал на видео, сообщает РЕН ТВ .

В полицию Тюмени поступила информация от горожан о похищении молодого человека. Свидетели рассказали, что неизвестные в масках и камуфляже силой усадили его в автомобиль. По имеющимся сведениям, жертва активно сопротивлялась.

Момент попал на видео. На опубликованных кадрах видно, как трое юношей перекрывают дорогу автомобилю «похищаемого», после чего его вытаскивают из его машины и помещают в багажное отделение другого транспортного средства. Однако в ходе опроса задержанные утверждали, что это была шутка.

В итоге стражи порядка задержали пять человек. Мотивы подобной жестокой выходки остаются невыясненными. Все лица, участвовавшие в инсценировке, понесут административное наказание.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.