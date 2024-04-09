Взрывы раздались ночью в Хмельницкой области

Взрывы прозвучали как минимум в четырех регионах Украины ночью во вторник.

Как сообщают информагентства, взрывы слышали жители Хмельницкой, Полтавской, Одесской и Днепропетровской областях Украины

Согласно данным карты воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации, тревогу объявили в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Ранее в Севастополе сбили воздушную цель над городом, пострадавших и разрушений нет.