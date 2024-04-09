«Взрывом» в Нижнем Новгороде оказалось замыкание электричества

Похожий на взрыв звук, который утром 9 апреля испугал нижегородцев, был вызван кратковременным нарушением электроснабжения. Такую причину озвучили в «Нижновэнерго», сообщает pravda-nn.ru .

Ранним утром вторника жители сообщили о громком звуке в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Некоторые горожане восприняли случившееся за взрыв, однако дело было в нарушении электроснабжения.

В «Нижновэнерго» отчитались, что происшествие на сетях обнаружили в 04:48 по местному времени. Нарушение произошло на линии электропередачи 110 кВ, после чего энергообъект включился повторно.

После инцидента линии электропередач осмотрели энергетики. К полудню вторника электроэнергия поступала ко всем местным потребителям, отметили в компании.