сегодня в 13:12

Взрывчатка взорвалась в автомобиле в Наро-Фоминске

Громкий взрыв прогремел в подмосковном Наро-Фоминске в результате подрыва автомобиля. Машина может принадлежать мужчине, который связан с военным или силовым ведомством, сообщает Baza .

По предварительным данным, в Подмосковье подорван автомобиль Subaru. В нем была заложена взрывчатка, тротиловый эквивалент которой может составлять около 300 граммов.

По словам очевидцев, пострадавшая машина может принадлежать мужчине, работающему в силовом или военном ведомстве. Предварительно, в результате взрыва он не пострадал.

Официальных комментариев от ведомств на данный момент нет. Обстоятельства происшествия уточнятся.